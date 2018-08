Auteur ’anti-vaccinatieboek’ boos op Janine Abbring

Donderdag slingerde Abbring een tweet de wereld in waarin ze haar verontwaardiging uitte over een boek in de Vitamin Store. „Ik onderbreek mijn Zomergasten-twittersabbatical kortstondig voor het delen van deze foto. Dit boek staat prominent in een Vitamin Store in 020. Razend benieuwd welke supplementen ze aanraden bij mazelen of polio!” De winkel reageerde direct en besloot het boek uit de winkel te halen omdat ze ’geen standpunt in willen nemen over vaccinatie’.

Bekijk ook: Janine Abbring zorgt voor ban op boek

En daar is de schrijfster van het boek, homeopaat Tineke Schaper, dan weer verontwaardigd over. „Waar denkt ze het recht vandaan te halen een mening te hebben over vaccinaties”, reageert Schaper op AT5. Ze vraagt zich dan ook af of Abbring zich wel voldoende heeft verdiept in de voor- en nadelen van vaccinaties. Ook deelt ze meteen een sneer uit naar de kwaliteiten van Janine „Ik ken Abbring niet zo goed, maar er is betere journalistiek.”

"Laten we vooral de discussie voeren"

Tineke is ook boos op de Vitamin Store, omdat zij zo zich zo makkelijk laten beïnvloeden. „Ze zullen ook een reden hebben gehad waarom ze het boek wel in de etalage hebben gezet.” Schaper benadrukt bovendien dat het boek helemaal niet promoot om niet te vaccineren. „Het is een kritisch boek waarin we ouders aan het woord laten over hun besluitvormingsproces in het vaccinatiethema. Het lijkt soms wel alsof het thema vaccinatie niet bevraagd mag worden. Dat vind ik lastig, laten we vooral de discussie voeren. En als je bang bent voor ziektes, zeg ik: doen. Misschien had de uitgever er een vraagteken achter moeten zetten. Ik geloof dat ik dat bij een volgende druk ook wel ga doen.”