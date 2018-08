Lowlands ook weer voor veteranen

Vrijdag:

De La Soul

Oldschool hiphoppers die hun 30-jarige jubileum vorig jaar vierden met een soort revival-tour. Deden ze toen Down The Rabbit Hole en daarna North Sea Jazz aan, dit jaar krijgen de makers van onder meer Me, myself & I de eer het Lowlands-bal te openen op het grote Alpha-podium. En gezien de hoofdrol die de rappers speelden in Gorillaz-klassieker Feel good inc zouden ze zomaar later nog eens hun opwachting kunnen maken.

The War On Drugs

Het in 2005 opgerichte The War On Drugs is niet de band met de allermeeste ervaring, maar de uitgesponnen indierock van deze Amerikanen is ultiem veteranenvoer. Dit is gitaarmuziek zoals gitaarmuziek bedoeld is. Ongeremd en onstuimig en melancholisch en sentimenteel tegelijk. Een uur en een kwartier lachen en huilen tegelijk wordt dit vanavond, vlak na het diner.

Gorillaz

Net reeds genoemd, ook Gorillaz van Damon Albarn (ex-Blur) is erbij vandaag. Twintig jaar alweer rijgt de Brit samen met kunstenaar Jamie Hewlett elektronische popstijlen door elkaar, visueel vertaald naar de bekende vier stripfiguren . Met een headliner als dit doet Lowlands deze eerste festivaldag zeker de oudere bezoekers een groot plezier, maar als er één act is die ook de jonkies erbij kan betrekken, dan toch deze.

Zaterdag

De Staat

Wat moet je nog zeggen over De Staat? De Nijmegenaren hebben Lowlands al meerdere keren compleet binnenstebuiten gekeerd, plus alle andere festivals die er ook maar enigszins toe doen hier in Nederland. De aanrader der aanraders voor 30+ morgen. Mits daar een eervolle vermelding voor De Jeugd Van Tegenwoordig aan wordt toegevoegd, wat op eenzelfde reputatie kan bouwen.

Nile Rodgers & Chic

Zonder twijfel het leukste feest van afgelopen North Sea Jazz, deze Nile Rodgers en zijn band Chic. Rodgers zullen de jonkies in de polder kennen van zijn redelijk recente bijdrage aan Daft Punk’s disco-escapade, waaronder Get lucky. De oudjes hebben de nu 65-jarige Rodgers eind jaren 70 al hit na hit met Chic zien scoren, zoals Le freak, I want your love en Good times. Nieuw en oud zal vermoedelijk de revu passeren, maar de nadruk ligt op de klassiekers. Hoe dan ook: hier gaat gedanst worden.

N.E.R.D.

Pharrell Williams was nog nergens toen hij met N.E.R.D. Lowlands aandeed tien jaar geleden, maar mensenkinderen, wat braken hij en Chad Hugo de boel af. De rest is eigenlijk geschiedenis, want Pharrell zou zich loswurmen uit de groep en het solo tot wereldster schoppen. Terug samen zagen we ook hen eerder deze zomer al op North Sea Jazz, waar we dus ook begrepen dat er bij de comeback van N.E.R.D. in elk geval weinig aan inzet is ingeleverd. En voor het jazzfestijn in Rotterdam was de show wat aan de harde kant, wat juist in Biddinghuizen vast niemand erg vindt.

Zondag

Patti Smith

De inmiddels 71-jarige Patti Smith uitnodigen betekent dik vier decennia aan punkpoëzie binnenhalen. Sinds haar opkomst midden jaren 70 deed deze Amerikaanse het altijd op haar geheel eigen manier. Muzikaal, maar zeker ook visueel. Dik in de zestig was ze toen ze volgens de overlevering voor het laatst haar publiek bespuugde, altijd bereid als ze was hoogstpersoonlijk de punk in leven te houden. Smith verpersoonlijkt springlevende pophistorie zondag in onze polder.

Kendrick Lamar

In dit overzicht is Kendrick Lamar de vreemde eend. De 31-jarige rapper is echter de enige artiest dit weekeinde die je echt niet wil missen. De Amerikaan is een van de toonaangevende namen in de hiphopwereld, hij gaf al een van de beste en fanatiekst bezochte concerten van het jaar toen hij in februari de Amsterdamse ZiggoDome aandeed op zijn D.A.M.N.-tour. Zelden zo’n massaal en onstuimig feest meegemaakt in deze poparena als die avond. De verwachting is dan ook dat het nergens zo druk gaat zijn rond de Alpha-tent als tijdens dit optreden. Eén dat met alle recht de grote afsluiting van Lowlands 2018 genoemd kan worden, ook al dendert het feest daarna nog tot 4.30 uur door.