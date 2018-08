Temptation-Niels en Rosanna zijn verloofd!

„We waren wel een tijdje uit elkaar, een maand ofzo. Die laatste opnames waren kort na Mexico opgenomen. En ja, we hadden veel ruzie, maar daarna zijn we toch weer bij elkaar gekomen”, legt Rosanna uit. „Echte liefde overwint alles.”

Die laatste uitspraak wordt bevestigd door Rosanna’s laatste bericht op Instagram: „He stole my heart so I’m planning a revenge....I’m going to take his last name...” Later op de dag volgde een nieuwe -pikante- foto waarin hun verloving wordt bevestigd. „I just lost my boyfriend, he’s my fiancee now”, laat ze weten.

Ⓒ Instagram