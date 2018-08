Docu over tv-kok Anthony Bourdain in de maak

Volgens Vanity Fair wordt het de 'definitieve Bourdain-documentaire' waarin dieper wordt in gegaan op zijn leven en werk. Naar verwachting komt de docu in 2019 uit. Er zijn nog weinig details bekend over het project, maar de beslissing om de documentaire gaan maken was volgens CNN snel gemaakt.

,,We kennen Tony al erg goed, omdat hij veel van zichzelf liet zien in de show. Toch is er nog een honger om meer over hem te weten te komen, om zijn werk te eren en te vieren. Het format van een documentaire is de logische manier om die honger vorm te geven”, legt Amy Entelis van CNN uit. „We willen dit perfect doen en het uitmuntend maken voor Tony. We willen hem recht doen.”

Eerder werd al bekend dat er ook een biografie over de overleden chef-kok komt.

