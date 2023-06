Romy Monteiro zal ondanks break altijd van Jasper Suyk houden

„Whatever happens de komende tijd, I will always love you”, schrijft Monteiro bij een video waarop ze toepasselijk het lied I Will Always Love You van Whitney Houston zingt.

Woensdag maakte Monteiro bekend dat zij en Suyk „voorlopig zonder elkaar verder” gaan. „Wij nemen een break van onze relatie, geven elkaar wat afstand, ook al houden we zielsveel van elkaar, gaan we voorlopig zonder elkaar verder, om elkaar wat ruimte te geven”, liet ze in een bericht op Instagram weten.

In mei 2019 kreeg zij een relatie met Suyk. De twee woonden ook samen.