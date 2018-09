NTR zendt Aretha's Concertgebouw-concert uit

De Queen of Soul overleed donderdag op 76-jarige leeftijd. Vijftig jaar geleden gaf Franklin een bijzonder optreden in het Amsterdamse Concertgebouw, dat wel legendarisch wordt genoemd. Het was de eerste en enige keer dat ze optrad in Nederland.

Tijdens het tributeconcert op vrijdagavond in het uitverkochte Concertgebouw zijn ook al wat beelden te zien van de show uit 1968. Daarnaast brengen onder anderen Michelle David en Shirma Rouse een ode aan Franklin.

Het volledige concert is zaterdagavond vanaf 23.00 uur te zien op NPO 2.