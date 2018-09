Sharon Kovacs genoot niet van succes

„Succes betekent niet dat het automatisch ook goed met je gaat”, legt Kovacs uit in Trouw. „Ergens voelde het toen wel als overwinning. Van, zie je nu wel, ik kan het wél. Het overviel me nogal. Het ging allemaal heel snel, het was ook heel veel in één keer. Voor ik het wist, stond ik op de grote podia. Moest de liveshow daar weer op worden aangepast.”

Echt genieten kon de zangeres dan ook niet. „Het was continu heel hard werken, zonder dat ik even achterover kon leunen. Dat hoort er misschien allemaal wel bij, in het begin. Maar ik zat ook gewoon niet zo lekker in mijn vel. Ik ga sowieso niet echt makkelijk door het leven. En ik merkte toen langzaam dat ik toch niet helemaal blij was met hoe we dingen aanpakten.”

Eerder liet ze al weten eindelijk weer beter in haar vel te zitten. „Het schrijven van nummers was een soort therapie, een uitlaatklep. Daardoor hebben de nummers op mijn eerste album een donkere ondertoon. De afgelopen drie jaar heb ik heel hard aan mezelf gewerkt. Ik ben in therapie gegaan en heb daardoor dingen van vroeger kunnen verwerken. Dat hoor je terug.”