Will Koopman wil film over ANC maken

Braam was oprichtster van de Anti-Apartheids Beweging Nederland (AABN). De organisatie steunde het ANC en informeerde het Nederlandse publiek in de jaren zeventig en tachtig over de daden van het apartheidsregime in Zuid-Afrika.

De Nederlandse activiste werd in 1986 gevraagd om deel te nemen aan Operatie Vula. Die had als doel de in ballingschap verkerende leiders van het ANC ondergronds te laten terugkeren naar Zuid-Afrika om het verzet tegen het blanke apartheidsregime te kunnen coördineren. Braam hielp met het opzetten van schuilplaatsen in Zuid-Afrika en het binnensmokkelen van documenten. Zij vroeg onder meer Nederlandse theatermensen om te helpen met het verzorgen van vermommingen voor de ANC-leiders.

Waanzinnig verhaal

„Het is een waanzinnig verhaal”, aldus Koopman. „Mijn beste vriendin is onderdeel geweest van die groep van Braam. Ze heeft me niets verteld; pas toen het naderhand bekend werd, heeft ze verteld dat ze er aan mee heeft gedaan.” Verder vertelde Koopman dat ze weer graag een thriller wil maken; de regisseur heeft al een boek op het oog waarvan ze de rechten probeert te krijgen.

De filmmaakster was met Gooische Vrouwen deel 1 en 2 verantwoordelijk voor twee van de grootste Nederlandse bioscoophits ooit. Ze legt op dit moment de laatste hand aan de All you need is love-film die met kerst in de bioscopen te zien is. Daarnaast gaat ze April, May en June draaien, een nieuwe komedie van en met Linda de Mol.