Donny Roelvink en Amijé weer samen na Temptation-avontuur

In een vlog van het Youtube-kanaal van de Roelvinkjes vraagt Dave zijn broertje Donny het hemd van het lijf. Uiteraard stelt Dave de vraag of de twee nog samen zijn. „We zijn weer bij elkaar”, laat Donny weten. Ook bevestigt hij dat het stel een pauze heeft gehad. „Ik kon niet de man zijn die ze verdient.”

Na wat tijd voor zichzelf probeerden de tortelduifjes het na twee maanden weer. „Ik kwam erachter dat ik juist een sterk iemand nodig heb en zij dat altijd voor mij is geweest. Dat is ook de reden dat ik me snel weer bedacht heb”, aldus Donny, die dit najaar ook te zien is in Expeditie Robinson.

Souvenir

Blijkbaar was de tattoo die Donny samen met verleidster Danique liet zetten tijdens hun ’dreamdate’ toch niet zo’n gewenste souvenir, want in zijn Instagram Stories is te zien hoe hij het inktplaatje laat weglaseren.

Ⓒ Instagram

Niet alleen Donny en Amijé hebben elkaar weer helemaal gevonden na hun deelname aan Temptation Island VIPS. Zo onthulden Niels en Rosanna dat ze weer samen zijn en heeft het er alle schijn van dat de tortelduifjes gaan trouwen.