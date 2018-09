Einde nadert voor The Royals

In The Royals speelt Elizabeth Hurley de koningin van Engeland. Deze Helena en haar familieleden nemen het goed van het luxeleven achter de schermen van het paleis. De actrice heeft de afgelopen jaren vaak benadrukt dat Helena niet gebaseerd is op de echte Britse koningin Elizabeth. Ze zou zich wel hebben laten inspireren door Diana, de overleden moeder van prinsen William en Harry. Alhoewel haar koningin Helena volgens de actrice flink meer machtsbelust is. „Ik heb ook gekeken naar Cruella de Ville”, vertelde ze over de invulling van haar personage.

Eind vorig jaar ontstond er ophef rond de serie, toen showrunner Mark Schwahn door verschillende cast- en crewleden van zijn vorige serie One Tree Hill werd beschuldigd van wangedrag. Hij werd daarop ontslagen bij The Royals.

Volgens Deadline probeert de productiemaatschappij achter The Royals, Lionsgate, nog de serie elders onder te brengen. Het bedrijf denkt dat er gezien de aandacht van het huwelijk van prins Harry met de Amerikaanse actrice Meghan, genoeg animo is voor meer seizoenen van de koninklijke serie.