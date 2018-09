Ariana wilde altijd al met Pete trouwen

„We ontmoette elkaar tijdens Saturday Night Live, dat was zo’n twee of drie jaar geleden”, vertelt Ariana in The Tonight Show with Jimmy Fallon over het moment dat ze Pete leerde kennen in maart 2016. „We hadden nooit nummers uitgewisseld, we waren niet eens vrienden. Maar ik was smoorverliefd op hem.”

„We waren net bezig met het schrijven van allerlei sketches voor de show, toen ik mijn tourmanager tegen kwam. Ik vertelde hem dat ik nooit echt snel verliefd ben, maar toch grapte ik dat ik er honderd procent van overtuigd was dat ik zou gaan trouwen met Pete.”

Ariana is niet de enige die altijd heeft geweten dat ze oud zou worden met Pete. Davidson maakte zelf ook onlangs bekend dat hij vanaf het moment dat hij Ariana leerde kennen, wist dat hij haar ooit zijn vrouw wilde maken.