Justin Bieber gespot in jasje van Nederlandse kunstenares

„Justin Bieber is op camera vastgelegd terwijl hij een jack draagt dat door mij is aangepast!”, schrijft Van Delft trots op Twitter bij een reeks foto’s waarin de popster het kledingstuk draagt.

"Het voelt heel speciaal dat zo'n legende je kunst waardeert"

Maar hoe is het mogelijk dat een Amerikaanse superster in een kledingstuk van een Nederlandse kunstenares rondloopt? „Jeremy, Justin's vader, volgde me op Twitter en stuurde een berichtje dat ’ie mijn kunst heel tof vond. Hij had het aan Justin laten zien en hij was er ook helemaal weg van. Toen heb ik twee leren jassen beschilderd. Vader Bieber zei dat hun sociale media in de gaten moest houden.”

En zo geschiedde... Van Delft werd deze week in een bericht van Jeremy getagged, omdat haar werk werd herkend. „Ik moest een beetje huilen, zo blij was ik. Spant toch wel echt de kroon op mijn werk. Justin Bieber is een echte baas. Het voelt heel speciaal dat zo'n legende je kunst waardeert. Een soort schouderklopje, een voldaan gevoel dat ik het toch best goed doe.”