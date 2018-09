Voor het eerst in 8 jaar Franstalige hit op 1

De laatste keer dat er een liedje in de Franse taal bovenaan de Nederlandse hitlijst stond was in mei 2010, toen Alors on Danse van Stromae vijf weken lang het bestverkochte nummer was.

Djadja stoot Miljonair van $hirak in samenwerking met SBMG, Lil' Kleine, Boef en Ronnie Flex van de troon naar de tweede plek. Drake's In My Feelings staat evenals vorige week op de derde plaats.

De top van de ranglijst vertoont verder weinig wijzigingen. De hoogste nieuwe binnenkomer in de Single Top 100 is Waar zijn die kechs van Mula B, Bartofso en Yung Felix.