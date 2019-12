Janny en Robèrt van Heel Holland Bakt: ’De koek is op’

In een filmpje van Omroep Max is te zien dat de twee druk bezig zijn met de voorbereidingen van het nieuwe seizoen van Heel Holland Bakt. Terwijl ze een kopje thee drinken, komen ze tot een verschrikkelijke ontdekking: de koek is op.

Wanneer het stel met een golfkarretje met een flinke vaart naar André rijdt om het aan hem te melden, heeft André gelijk een idee wie hij als vervanging moet regelen. „Ik bel gelijk Carlo en Irene”, aldus de presentator.

Fans hoeven niet te treuren, want het gaat slechts om de koek in het blik dat op is. Ook wordt duidelijk dat vanaf zondag 15 december om 21:35 uur het nieuwe seizoen van het bakprogramma begint.