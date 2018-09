Haakon en Mette-Marit leggen streekbezoek af

Het driedaags bezoek begint op 4 september in Svelvik. De reis gaat verder naar de gemeenten Holmestrand, Horten en Færder en eindigt in de dorpen Lardal en Stavern in de gemeente Larvik. Het kroonprinselijk paar maakt tijdens het bezoek gebruik van het koninklijke schip Kongeskipet Norge.

Vestfold, de op een na kleinste provincie van het land, ligt in Zuidoost-Noorwegen. De provincie is geliefd bij Noorse en buitenlandse toeristen. De kust is rijk aan vis en mosselen en op land zijn meerdere archeologische vondsten gedaan, zoals het Osebergschip, een 9e-eeuws Vikingschip.