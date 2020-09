Naya Rivera’s zus en ex-man wonen samen

Ryan (37) was van 2014 tot 2018 met Naya getrouwd. Het stel verwelkomde Josey in 2015. Sinds de dood van de actrice zorgen Ryan en Nickayla voor de jongen en is de band tussen hen hechter geworden, er is volgens de krant geen sprake van een romance.

„Ze hebben veel steun aan elkaar in deze moeilijke periode en willen Josey een zo veilig mogelijke omgeving bieden. Ryans ouders helpen ook veel, de familie staat het jongetje dag en nacht bij”, aldus een bron.

Rivera overleed begin juli nadat ze verdronk in Lake Piru in het zuiden van Californië. Ze was die dag samen met Josey gaan varen.