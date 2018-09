Prinses Estelle klaar voor eerste schooldag

De zes jaar oude Estelle begint haar schoolcarrière niet in groep 1. Ze komt in een speciaal klasje waarin ze wordt voorbereid op het volgen van onderwijs. Haar leerroute is door haar ouders, kroonprinses Victoria en prins Daniel, met zorg uitgestippeld. Dat geldt ook voor de keuze van de school. Campus Manilla is een betrekkelijk nieuwe eliteschool in Stockholm. Estelle is de eerste Zweedse royal die er onderwijs gaat volgen.

Helemaal onomstreden is Campus Manilla overigens niet. De school werd opgericht door een vastgoedmagnaat en wordt voornamelijk bevolkt door kinderen van steenrijke Zweden. De schoolleiding heeft zelfs een truc bedacht om te zorgen dat miljonairskinderen voorrang krijgen en zodoende niet op de wachtlijst hoeven voor een plekje op de eliteschool.