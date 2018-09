Hiphop heerst bij aanvang Lowlands

Nauwelijks verrassend, dat de Amsterdamse rappers de show stelen hier in Biddinghuizen. De presentator grapte vooraf al dat de drie plus hun mc als enige een stacaravan hebben op de camping, zo vaak speelden ze de Alpha en omliggende dijken al plat de afgelopen jaren. Van Watskeburt via een heleboel verschillende stijlen hiphop en bijna evenveel autotune tot het eind: feest in de polder!

Zo begon Lowlands 2018 niet. Bij De La Soul, een paar uur eerder op hetzelfde grote Alpha-podium, werd gedanst, maar niet massaal gesprongen. Daar lenen klassiekers als Me, myself & I en Ring, ring zich ook minder voor, maar er leek duidelijk sprake van een wat voorzichtige start, gezien ook de stiekem behoorlijk brandende zon. Je zou als bezoeker je kruit te vroeg verschieten.

De La Soul Ⓒ Hollandse Hoogte / Harold Versteeg

Ook bij de aanstormende Little Simz kon het allemaal heftiger, uitbundiger. Maar ook zonder was haar optreden prima te pruimen. Een verbeterpuntje is dat de Britse rapster de boel wel heel laat in de vijfde versnelling gooide. Dat mag de volgende keer eerder.

Lowlands is daarmee in volle gang. Voor vandaag staan er nog optredens van onder meer The War On Drugs, Blaudzun en Gorillaz op het programma, andere publiekstrekkers dit weekeinde zijn N.E.R.D., De Staat en zondagavond tenslotte Kendrick Lamar, waarmee hiphop dus een hoofdrol blíjft spelen hier in Biddinghuizen.

De Telegraaf doet het hele weekeinde verslag.