Ballet en Blini, ook dat is Lowlands

Op vrijdag vindt al vroeg in de middag een show van het Nationaal Ballet plaats. Eerst worden de bezoekers getrakteerd op choreografieën die de dansers van het ballet zelf gemaakt hebben en als grande finale krijgen zij de choreografie te zien die topchoreograaf Hans van Manen uitdacht voor de opening van de Stopera in 1986.

Deze aanpak waarbij jonge dansers de kansers de kans krijgen een choreografie te ontwikkelen en die door hun collega’s uit het ‘corps de ballet’ uit te laten voeren, valt in de smaak. Door het publiek én door de dansers in de coulissen wordt op elk stuk enthousiast gereageerd. ,,Hier hoor je mensen joelen en fluiten, wanneer wij optreden in het reguliere circuit heb je dat natuurlijk nooit.’’, vertelt Richard Heideman, perschef van het Nationaal Ballet.

Deze werkwijze maakt het Nationaal Ballet tot het Ajax van de balletwereld. Jonge dansers krijgen een kans zich op veel manieren te ontwikkelen, terwijl ze ook nog eens op de grootste podia ter wereld staan. ,,We zien ook echt dat voor veel talenten deze aanpak een reden is om naar Amsterdam te komen. Daar zijn we erg trots op”, vertelt Heideman.

Eten van 2050

Dan het eten van 2050. Niet het eerste waar je aan denkt op het moment dat je Lowlands binnenloopt. Toch is dit precies het thema van een van de restaurants op het terrein. Een dat wordt bestierd door Kiki Calis en Maartje Nelissen. De eerste maakte van DGTL het eerste vegetarische festival van Nederland en de tweede zorgt er met haar bedrijf The Food Line-Up voor dat duurzaam eten onder de aandacht komt via festivals én bedrijfsevenementen.

Ⓒ Michel Schnater

,,Ik werd door de organisatie van het festival benaderd of ik een idee had voor het onder de aandacht brengen van een duurzaam cateringconcept op Lowlands. Ik ben toen eerst aan de slag gegaan met het ontwikkelen van dit idee en toen dat eenmaal rond was heb ik Kiki gevraagd of dit daadwerkelijk gerealiseerd kon worden. Dat is dus gelukt.’’ Calis en Nelissen doen hun verhaal vanuit het restaurant dat aan alle kanten duurzaamheid en toekomstgerichtheid ademt. ,,Van het eten dat overblijft maken we meten een smeerseltje voor op brood en de aardappels zijn van de boer die naast het festivalterrein een akker heeft.’’ Nelissen wijst naar de muren van het hip ogende etablissement. ,,De plantjes die je daar ziet worden óf gebruikt, óf ze gaan terug naar de boer die ze geleverd heeft. Wij willen echt niks verspillen.’’

Op de kaart prijken onder Blini met kaviaar van zeewier en Steak Tartare. Deze bestaat voor de helft uit het vlees van wilde grazers en voor de helft uit groente. ,,We zullen in de toekomst echt nog wel vlees eten. Dat is alleen niet meer afkomstig van een dier, maar komt uit een laboratorium waar het wordt gekweekt uit stamcellen.’’, aldus Calis, om aan te tonen dat het eten van de toekomst net zo biologisch als technologisch is.