Dochter Liza Sips vernoemd naar Charlize Theron

„Het is cliché, maar we zitten echt op een roze wolk en zijn heel erg aan het genieten.” Charlize zag zonder complicaties het levenslicht. „Ze heeft het supergoed gedaan. Het was een hele fijne bevalling, voor zover dat kan. Het ging allemaal heel vlot. En nu maakt ze het ook goed.”

Liza maakte de komst van haar tweede spruit vrijdag wereldkundig. Met haar vriend Ralph verwelkomde ze in april 2016 al zoontje Jonah.