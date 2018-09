Soundtrack droom die uitkomt voor Brainpower

„Dit is voor mij een droom die werkelijkheid wordt”, vertelde Brainpower vrijdag aan RTL. „Ik ben al van jongs af aan een filmfan.” De artiest werkt al langere tijd in het buitenland en deed eerder al dingen voor de filmindustrie. „Die gingen dan toch niet door. Nu was het ook heel spannend, deze jongens kunnen elk moment Eminem of Drake bellen.”

Brainpower maakte Animal Sauvage speciaal voor The Equalizer 2, die vanaf deze week ook in de Nederlandse bioscopen te zien is. Het team van regisseur Antoine Fuqua kende de rapper via zijn agent. „Ze hebben echt contact gezocht en heel vaak gebeld. Ik heb ze een paar ideeën gestuurd en één daarvan vonden ze helemaal te gek.”

Voor Brainpower bleef het project ondanks dat succesje spannend. „Het team let echt tot op de milliseconde op het energieniveau.” Nu zijn nummer in de film te horen is, zit Brainpower weer vaker in de bioscoop. „Ik heb de film al drie keer gezien.”