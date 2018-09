’Prins Harry had vader Meghan moeten beschermen’

„Hij heeft een hek om zich achter te verschuilen als hij wordt achtervolgd. Thomas Markle niet”, zei Wharfe over Harry. De voormalig lijfwacht, die tegenwoordig bij de politie werkt, vindt dat de koninklijke familie beter voor Meghans vader had moeten zorgen. „Harry had daar iets aan kunnen doen. Hij had er bij paleisfunctionarissen op aan moeten dringen.”

Veel problemen rondom Meghans vader, die zich door paparazzi liet betalen en meermaals interviews gaf over zijn dochter en schoonzoon, hadden volgens Wharfe in de kiem gesmoord kunnen worden. „Het paleis had vlak na de verloving of misschien eerder al met haar vader moeten praten. Dit zijn gewone mensen die in een ander land wonen en plotseling trouwt hun dochter met een prins. Dat levert altijd problemen op.”

Wharfe denkt dat de honger van de pers naar verhalen over de Markles voorlopig nog niet is gestild. „Na het sprookje wil de pers het volgende verhaal. En dat verhaal is haar vader, haar broer, haar zus, haar moeder, en zo gaat het verder. Dit had voorkomen kunnen worden als het paleis deze mensen had geadviseerd.”