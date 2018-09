Uitvaart Aretha Franklin over twee weken

Voorafgaand aan de uitvaartdienst in Greater Grace Temple kan het publiek afscheid nemen van de legendarische soulzangeres. Op 28 en 29 augustus wordt Aretha opgebaard in het Charles H. Wright Museum of African American History. Van 09.00 uur tot 21.00 uur, lokale tijd, kunnen fans de zangeres de laatste eer bewijzen.

De uitvaart zelf is besloten. Alleen familie, vrienden en genodigden zijn op 31 augustus vanaf 10.00 uur lokale tijd welkom in Greater Grace Temple. Verwacht wordt dat een groot aantal sterren tot de genodigden behoren. Aretha's laatste rustplaats is in een tombe naast familieleden als haar vader, dominee C.L. Franklin, haar broer, zussen en neef.