Piet Paulusma weer aan het werk

„Het gaat goed met mij, anders was ik niet teruggekomen. Ik ben heel blij om weer terug te zijn”, zo laat Piet weten aan Shownieuws. De populaire weerman moest eerder deze maand met spoed aan zijn dikke darm geopereerd worden. „Ik ben ontzettend geschrokken. Dat ben je niet van jezelf gewend.”

Zijn dochter Martsje verving haar vader de afgelopen weken. En daar is Piet maar wat trots op. „Dat is toch fantastisch hoe ze het gedaan heeft?! Dat is toch geweldig?! Het is schitterend.”

Piet is inmiddels weer helemaal hersteld en hoeft zich volgens de doktoren geen zorgen te maken over zijn gezondheid. „Ik ben weer aan het weer toe!”