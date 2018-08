Moeder Hugo Borst overleden

Hugo Borst Ⓒ Hollandse Hoogte

ROTTERDAM - De moeder van schrijver en columnist Hugo Borst is overleden. Moeder Borst, die aan alzheimer leed, was onderwerp van de kroniek ’Mijn ma’, die Hugo Borst sinds 2015 elke zaterdag bijhield in het AD-magazine. Ze was 89 jaar oud en overleed in het verpleeghuis waar ze woonde.