Eerste editie Drumcode van start

Drumcode is vernoemd naar de platenlabel van de Zweeds dj Adam Beyer (42), die het festival samen met festival Awakenings en Nederlandse dj Bart Skils organiseert.

„Drumcode wordt een flinke upgrade van Voltt”, vertelt Skils, die eerder Voltt organiseerde. „De vergelijking houdt eigenlijk op met de locatie, de NDSM-werf in Amsterdam.” Met de upgrade doelt de dj erop dat de samenwerking met Awakenings voor een grote professionele impuls heeft gezorgd: „Voltt richtte zich alleen op muziek, Awakenings heeft zich bewezen met techniek en licht.”

Vrienden

Een ander verschil met Voltt is dat de artiesten op dit festival allemaal een connectie hebben met Drumcode, ze hebben voor het label gedraaid of er een plaat uitgebracht. Zelf is Skils een jaar of zeven verbonden met Drumcode, maar de vriendschap met de mede-organisatoren gaat veel verder terug.

Awakenings-oprichter Rocco Veenboer kent Skils van de Amsterdamse platenzaak waar hij vroeger werkte. Vermeer kwam twintig jaar geleden flyers langsbrengen bij Outland Records op Zeedijk. Adam Beyer kent hij van begin het jaar 2000, toen ze allebei op Awakenings draaiden.

Op het festival staan 27 artiesten uit het internationale dj-circuit, verdeeld over vier podia. Het geluid van het Drumcode-festival noemt Skils ’techno in de breedste zin, gemaakt voor de dansvloer en om het publiek mee te voeren’. Er worden zo’n 15.000 bezoekers verwacht.