Veronica Inside trekt minder kijkers

Het praatprogramma, dat in het verleden onder de noemer Voetbal Inside te zien was bij RTL7, startte vorige week vrijdag op Veronica. Hoewel de formule van de show hetzelfde bleef, was er wel een verandering in de opstelling aan tafel. Presentator Genee ruilde van plek aan tafel met Derksen, die nu links aan tafel zit. Aan het einde van de uitzending van vrijdag besloten de twee om toch weer hun oude, vertrouwde plekje op te zoeken. „Ik zit hier veel prettiger, omdat ik hier al die jaren gezeten heb”, stelde Derksen.

De laatste aflevering van Professors op pad werd bekeken door 319.000 mensen. In de zesdelige Omroep MAX-serie ging Pieter van Vollenhoven met zijn goede vriend professor Joop Schamineé de Nederlandse natuur in, om de kijker mee te nemen naar bijzondere plekjes.

Het best bekeken programma van vrijdag was het NOS Journaal van 20 uur, met 1,4 miljoen kijkers. Kennisquiz 1 tegen 100 (1,3 miljoen) en De slimste mens (1,2 miljoen) completeren de kijkcijfer top 3.