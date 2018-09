Emotionele Ariana Grande wil fans knuffel geven

Ruim een jaar geleden kwamen 22 mensen om het leven bij een bomaanslag na een concert van Ariana in de Engelse stad.„Het gaat erom dat je er voor elkaar bent en elkaar helpt in moeilijke en angstige tijden. Get Well Soon gaat niet alleen over wat er in Manchester gebeurde, maar ook over persoonlijke problemen en angsten”, vertelt Ariana.

„Psychische hulp is heel belangrijk, maar daar besteden we soms te weinig aandacht aan omdat we zoveel andere dingen te doen hebben. We hebben drukke levens met werk, familie, evenementen, social media. Daardoor hebben we weinig aandacht voor onze eigen gedachten. Via mijn muziek wil ik mijn fans een knuffel geven. De teksten op het nieuwe album zijn misschien een beetje cliché, maar ik meen het echt. Ik hoop dat we met z’n allen wat liever voor elkaar worden.”

Bang

Door de aanslag in Manchester voelt Ariana zich nog regelmatig bang. „De waarheid is dat ik nu een gevoel van angst heb als ik ergens naartoe ga. Maar je wilt niet toegeven aan de angst, daarom heb ik mijn tour ook gewoon afgemaakt. Ik wilde dat bewijzen aan mijn fans, die ook zo dapper waren om naar de concerten te komen. Anders overwint de angst en winnen de terroristen, want ze willen angst zaaien.”

Het nummer Get Well Soon verwijst op meerdere manieren naar Manchester. Zo duurt het nummer 5 minuten en 22 seconden, verwijzend naar 22 mei, de datum van de aanslag. Daarnaast blijft het de laatste veertig seconden stil, om zo de overleden fans te eren.