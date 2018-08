Henk Westbroek klaar met Het Goede Doel-partner Temming

Het is een publiek geheim dat Westbroek en zijn muzikale partner Henk Temming vaak met elkaar in de clinch liggen. „We hebben in de regel ruzie over letterlijk alles”, zei Westbroek in het NPO Radio 5-programma Volgspot. „Als ik zeg ’zullen we het zo doen’, dan weet ik dat Henk zegt: ’nee, zus lijkt me beter’. Als ik dan inbind, zegt hij vervolgens: ’misschien is zo toch beter’.”

Westbroek, die zichzelf hier net zo zeer de schuld van geeft als ’de andere Henk’, heeft na vier decennia geen zin meer in dit conflictmodel. „Ik ben nu 66 en ik heb geen zin meer om mijn leven lang ruziënd door te brengen. Het is veel fijner om met andere mensen te kunnen lachen.”

’Gaan we weer’

Vroeger kon hij zich nog wel over de verbale confrontaties heen zetten. „Dan dacht ik: ’laat maar zitten, ik doe wel een stapje terug’. Maar ik kan dat nu niet meer opbrengen. Nu denk ik in de auto naar de studio alweer: ’jongen, jongen, daar gaan we straks weer’.” De zanger, presentator en oud-politicus kwam tot dit inzicht door de laatste jaren meer samen te werken met andere mensen, zoals de Drentse zanger Daniël Lohues en Mr Polska: „Ik heb gemerkt dat het ook anders kan.”

Westbroek gaat volgend jaar wel weer solo optreden, vertelde hij. „Het wordt een mix van nieuwe en oude liedjes. Mensen hebben de neiging harder te klappen voor muziek die ze al kennen. Dus de klassiekers bewaar ik voor het einde, zodat iedereen met een blij gevoel de zaal verlaat.”