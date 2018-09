Justin Timberlake krijgt Nederlandse podia nog niet uitverkocht

Timberlake doet met zijn Man of the Woods-tour nog twee keer Nederland aan; vrijdag staat hij in het Gelredome in Arnhem en zaterdag in het Ziggo Dome in Amsterdam. Hoewel er voor de laatste minder plaatsen beschikbaar zijn, heeft de wereldster ook deze een week van tevoren nog niet uitverkocht, zo blijkt uit de website van Ticketmaster. Opmerkelijk, want met zijn studio-album Man of the Woods bereiktde de zanger juist voor het eerst de koppositie in de Nederlandse Album Top 100.

In juli was de hitzanger ook al in Ziggo Dome. Tot eind augustus tourt hij door Europa, dan vliegt hij de oceaan over om zijn tournee in Noord-Amerika te vervolgen.