Zwemtocht Maarten van der Weijden live op Radio 2

Van der Weijden start op vrijdag 21 juni voor zijn tweede recordpoging om de 200 kilometer te zwemmen. Het hele weekend wordt in verschillende programma’s op Radio 2 verslag gedaan van de zwemtocht. Op maandagochtend 24 juni maken de dj’s vanaf de boot, in het kielzog van een finishende Maarten, hun programma Jan-Willem Start Op!. Roodbeen springt ook zelf het Friese water in om een klein deel van de tocht mee te zwemmen. De 42-jarige dj hoopt met zijn 500 meter zo veel mogelijk donaties op te halen.

Vorig jaar lukte het Maarten niet om de zwemtocht langs elf Friese steden te volbrengen omdat zijn lichaam het opgaf. Hij legde toen 163 kilometer af in 55 uur en haalde hiermee een bedrag van 5 miljoen euro op voor kankeronderzoek.