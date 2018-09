Hanna Verboom nog steeds herkend van Deuce Bigalow II

„De film heeft een cultstatus gekregen”, vertelt Verboom. „Een tijdje geleden was ik op het vliegveld van Los Angeles en toen kwam er een heel vrolijke douanebeambte op mij af rennen: Eva! From Deuce Bigalow!”

Deuce Bigalow II vertelt over een mannelijke sekswerker die in Amsterdam allerlei avonturen beleeft. In de verguisde komedie, met in de hoofdrol de Amerikaanse acteur Rob Schneider, speelden veel Nederlandse acteurs mee, van Chantal Janzen tot Jeroen Krabbé. Verboom was 21 toen zij werd gevraagd voor de film en naar eigen zeggen zo groen als gras. Ze studeerde filosofie en was opeens bekend door haar rol in de komedie Snowfever. Het was echt een enorm ding, een Hollywood-film met een groot budget. Iedereen wilde daar wel een rol in.” Ook al vond ze het script bij het lezen ’ onzin’, ze volgde toch het advies van haar mangement om de rol te nemen.

Doorlopend high

Naderhand heeft juist het meespelen in de extreem platte, seksistische film haar aangespoord om meer tijd in arthousefilms te stoppen, onder meer met haar platform Cinetree. „Wat dat betreft was het toch nog ergens goed voor.” Ook andere acteurs blikken in de krant terug op hun ervaringen met de film. Alleen Jeroen Krabbé heeft geen behoefte om nadere toelichting op zijn bijdrage te leveren. In een eerder interview bekende hij vooral ja gezegd te hebben omdat zijn zoon het eerste deel goed vond.

Tot de dieptepunten van Deuce Bigalow II behoren onder meer een grap met een vrouw uit Tsjernobyl die een penis op haar gezicht heeft in plaats van een neus en een scene met een ontploffende penispomp. Acteur Rob Schneider erkent in het artikel dat zowel de cast als de crew doorlopend high waren tijdens het maken van de film in Amsterdam.

Naast Hanna Verboom en Jeroen Krabbé speelden ook Chantal Janzen, Micky Hoogendijk, Sylvana Simons, Erik de Vogel, Bastiaan Ragas, Nicolette van Dam, Cees Geel, Johnny de Mol en Daan Schuurmans een rol in de film.