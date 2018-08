Wouter uit Weesp krijgt met de zweep van Britney Spears

Kapper Wouter van Maarseveen is al jaren fan van Spears. Dus toen zij in het Antwerpse Paleis zou optreden, kocht hij meteen kaarten én een meet and greet, het mocht wat kosten. Achteraf bleek dat zijn geld meer dan waard: niet alleen het praten met haar vondt hij fantastisch, door zijn ontmoeting werd hij gevraagd later als fan het podium op te komen, zoals dat wel vaker gebeurt in Britney’s show. „Daar hoefde ik natuurlijk niet over na te denken.”

„Het was echt geweldig! Ik kreeg een soort halsband om en moest over de vloer kruipen. Ze gaf me zelfs een tik met haar zweep!” Geen wonder dat hij daarna veel herkend en aangsproken werd. Hij kan er nog niet over uit. Hit me baby, one more time.