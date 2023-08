Buckingham Palace noemt Harry op website geen ’hoogheid’ meer

De tabloid Express wijdde afgelopen week een artikel aan het feit dat de overleden koningin Elizabeth II op de website van het koninklijk huis nog vele tientallen keren werd aangeduid als de ’vorst’ van het land. Elizabeth overleed in september 2022 en werd opgevolgd door haar zoon Charles.

In een reactie aan Express stelde Buckingham Palace dat de koninklijke website „meer dan 5000 pagina’s met informatie over de koninklijke familie bevat. Sinds het overlijden van koningin Elizabeth II is de inhoud van de website doorlopend aangepast en veranderd. Dit proces is nog niet helemaal voltooid. Tot die tijd kunnen sommige teksten niet accuraat zijn.”

Harry en zijn echtgenote Meghan maakten in 2020 bekend dat zij hun koninklijke titels niet langer zullen gebruiken en geen publieke financiële middelen meer zullen ontvangen voor koninklijke plichtplegingen. De titels van Meghan waren al eerder aangepast op de website.