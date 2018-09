JayJay Boske wil wel Uit de Kast presenteren

Naast het presenteren van televisieprogramma’s heeft Boske ook een eigen YouTube-kanaal, DAY1, met als ondertitel ’Jouw dagelijkse portie mannelijkheid’. Hij heeft het idee dat de wereld verslapt. „Om me heen zie ik te veel softies in de mannenwereld. Noem mij eens drie echte mannen-mannen in de televisiewereld. De mannen van Voetbal Inside? Nee joh! Ze hebben veel humor, maar als je zo roddelt over anderen die er niet bij zijn en pretendeert alsof kijkcijfers en geld je niks doen... niet echt mannelijk.”

Arie Boomsma en Henry Schut voldoen wel aan de mannelijkheidseisen van Boske. Maar er is slechts één man waar hij tegenop kijkt. „De enige in de tv-wereld bij wie ik echt voel ’daar komt een alfaman aan’, is John de Mol.”

Toch liet hij ook een andere kant van zichzelf zien tijdens Expeditie Robinson op Afvallerseiland boerin Bertie. „Ik besloot de jongen die keihard de competitie aangaat te laten varen. Bertie was een geschenk uit de hemel. Ik vind dat er niks mooiers is dan mensen die gewoon zichzelf zijn. Wat maakt het uit dat je op mannen of vrouwen valt. Het lijkt me heel leuk om een programma als Uit de kast te presenteren, dat is iets wat mensen helemaal niet bij mij verwachten.”