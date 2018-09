Lowlands door Gorillaz het duister ingestuurd

De stripfigurenband van Damon Albarn kreeg op Lowlands hulp van De La Soul, dat eerder op de dag zelf ook al had opgetreden. Daarmee kwam er schwung in de set, waar het daarvoor vooral volume had.

Vergeleken met de arenashows waarmee Gorillaz eind vorig jaar nog Ziggo Dome aandeed lag de nadruk nu iets minder op het visuele aspect. De vorig jaar vernieuwde Alpha-tent mag van meer kanten beter zicht bieden op de bühne, bovenaan de omringende dijken zou je zo’n videoscherm achter de band pas zien als er een volledig openluchtpodium van gemaakt wordt.

Heel veel Damon Albarn dit keer daarom, gevoelsmatig meer dan wanneer hij hulp krijgt van de door Jamie Hewlett ontworpen stripfiguren, die doorgaans op één of andere manier de aandacht afleiden. Hierdoor werd vrijdagavond nog duidelijker wat voor sterk oeuvre dit gelegenheidsclubje de afgelopen twintig jaar heeft opgebouwd.

Op zoek naar feestje

De Lowlands-avond werd passend geopend door een wervelend The War On Drugs. Ouderwets rijk aangeklede gitaarmuziek dus, waarbij Adam Granduciel en zijn kompanen er zelfs in dit festivaluurtje niet voor terugdeinsden die op plaat ellenlange nummers qua lengte in ere te houden. Tegenslag, zoals het breken van je snaren? Stoppen en gewoon opnieuw beginnen! Als het publiek daarvoor al applaudisseert weet je dat je het goed doet.

Blaudzun meldde zich daarna namens ons eigen land aan het front. Na het feest ‘s middags bij De Jeugd Van Tegenwoordig, kon ook de bebaarde singer-songwriter zich kwalitatief vlot meten met de aanwezige internationale artiesten. Jammer voor hem was dat zijn optreden pal voor dat van Gorillaz plaatsvond. Erg druk was het niet in de Heineken-tent.

Lowlands 2018 Ⓒ Michel Schnater

Wat restte was de nacht, want Lowlands is er bij licht én duisternis. Rond middernacht stierven de laatste live gitaren weg en werd het terrein het domein van dj’s en producers, van piratenpunk en techno en van vervaarlijk dansende mensen. Tenminste dat was het idee. De vrijdagavond van Lowlands zag er vooral uit als een grote groep mensen die op zoek was naar een feestje dat ze niet konden vinden. Natuurlijk was er de techno van Ben UFO en de electropop van Fatima Yamaha, maar om nou te zeggen dat het bij die artiesten feest met een hoofdletter F was…? Nee.

Alternatief

Ook in bijvoorbeeld de Heineken wilde het maar niet helemaal losbranden. Hier draaiden dj’s Arnold en Brutus alternatieve danceplaatjes aan elkaar. Een echte klik met het publiek bouwden ze niet op en doordat het merendeel van de platen dermate alternatief was dat het gros van het publiek ze niet kende, kwam ook dat feest niet echt van de grond. Het publiek wilde wel. Wanneer bijvoorbeeld Chelsea Dagger van The Fratellis werd ingezet werd luidkeels meegezongen, maar de dj’s voerden de dansvloer te weinig van dit soort platen.

Vandaag zal deze ingetogen vrijdagnacht wel goed gemaakt worden. In de India staan achtereenvolgens Floating Points, Peggy Gou, Tom Trago en Red Axes. In de Bravo zullen onder andere Charlotte de Witte en Surgeon met onverbiddelijke techno het feest tot grote hoogte laten stijgen. Bij Yallah! Yallah! zal het publiek worden getrakteerd op Arabische beats.

Enerverend

Verder op dag #2 van deze 26e editie Lowlands is het onder meer aan de Limburgse bluesrockers Dewolff en de fijnbesnaarde Gavin James om de boel vanmiddag in gang te trekken. Aan De Staat vervolgens om die eerste voorzet binnen te koppen. Waarna een ongetwijfeld enerverende avond volgt met Nile Rodgers & Chic, James Bay en N.E.R.D. met Pharrell Williams, vóór we de nacht #2 ingaan.

De Telegraaf doet het hele weekeinde verslag.

