’Doodeng wanneer je niemand kunt vertrouwen’

Ik weet wie je bent is het nieuwste paradepaardje van de omroep op zondagavond op NPO 3. De psychologische thriller is een Nederlandse bewerking van de Spaanse tv-hit Sé Quién Eres, met in de hoofdrollen Daan Schuurmans, Gaite Jansen, Ariane Schluter en Sophie van Winden.

Sophie van Winden: „Als je er zelfs niet meer blind op kunt vertrouwen dat iemand de waarheid spreekt wanneer hij zegt aan geheugenverlies te lijden, dan komt alles op losse schroeven te staan.” Dat geheugenverlies wordt opgeworpen door het personage van Daan Schuurmans, een succesvol advocaat en docent strafrecht, wanneer hij vol schrammen ontwaakt in het wrak van zijn eigen auto middenin een bos. Als er bloedsporen van zijn vermiste nichtje in de auto worden aangetroffen, weet hij zelf ook niet meer zo goed wat hij moet geloven.

Bizarre puzzel

Schuurmans: „Het verhaal zit ongelofelijk goed in elkaar. De personages zijn enorm complex en gelaagd. Niets is wat het lijkt.” Zijn tegenspeelster Gaite Jansen doet er nog een schepje bovenop. „In zestien afleveringen ontvouwt zich een bizarre puzzel, waarvan alle stukjes op een of andere manier in elkaar moeten passen, maar je snapt niet hoe.” „Maar aan het eind worden alle vragen ingelost”, belooft Schuurmans. „Je wordt als kijker niet belazerd. Je krijgt echt waar voor je tijd.”

Ik weet wie je bent is op-het-puntje-van-je-stoel-materiaal, beweren de acteurs. „Je wordt steeds overvallen door weer een nieuwe wending”, vertelt Ariane Schluter. De titel dekt precies de lading. Hoe goed ken je je familie? Weet je wie ze echt zijn?” Dat sterke familie-element in de serie is een overblijfsel uit het Spaanse origineel. Schuurmans: „Wij nuchtere Hollanders kennen dat minder, dat onvoorwaardelijk vechten voor je familie.” Jansen: „En dat zuidelijke temperament, die dikke emoties, die zie je terug in de personages.”

Hectiek

Er ging een intensieve draaiperiode aan de start van de serie vooraf. Bijna honderd dagen stonden de acteurs met elkaar op de set, en soms werden scènes uit de zestien afleveringen allemaal door elkaar heen opgenomen.

Sophie van Winden merkt op dat ze het in alle hectiek prettig vond naast ’oude bekende’ Ariane Schluter te staan. „Wij gaan ver terug samen”, lachen de actrices die in de serie nota bene liefdesrivalen spelen. „Tien jaar geleden speelden we al samen bij Het Nationale Toneel. Heel leuk om nu een bepaalde strijd te voeren. We zitten hier niet vol haat en nijd naast elkaar op de bank hoor, het is juist heel gezellig.”

Van Winden: „Door de intensiteit van de serie merk ik wel dat we allemaal op een bepaalde manier heel geladen zijn. Dan is het extra fijn om een vertrouwd gezicht te zien op de set. Zeker als je een heftige scène speelt. Je durft echt alles te geven als je tegenover iemand staat die je vertrouwt.” Schluter: „Dat je zeker weet: ze bedoelt het niet zo. Haha.”

Ik weet wie je bent is vanaf zondag 26 augustus 21.20 uur te zien op NPO 3.