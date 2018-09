Vrienden van Amstel Live verhuist van RTL naar SBS6

De Vrienden van Amstel Live! vierde in januari het twintigjarig jubileum met in totaal 14 shows in Rotterdam Ahoy. De grootste Nederlandse artiesten treden op tijdens de concertreeks. Afgelopen jaar gaven onder meer Kensington, BLØF, DI-RECT en Guus Meeuwis acte de présence.

In het jubileumjaar slaat de organisatie de handen ineen met The Flying Dutch voor het eenmalige festijn De Vliegende Vrienden. Op 15 september treden deelnemende artiesten op in Amsterdam, Zwolle en Eindhoven en reizen ze per helikopter naar de verschillende podia. Ook dit evenement is te zien bij SBS6.

Onder meer André Hazes, Anouk, Fedde Le Grand en Lil’ Kleine doen mee aan de Vliegende Vrienden van Amstel Live. SBS6 zendt de concertregistratie op uit op zaterdag 22 september.