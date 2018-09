Jon van Eerd zoekt amateurspelers

De hoofdrollen in Kunst & Kitsch worden gespeeld door Liz Snoijink, Raymonde de Kuyper en Arie Cupé. De amateurspelers mogen meerdere voorstellingen de rol van toerist voor hun rekening nemen. „De acteurs mogen zelf bepalen hoeveel voorstellingen ze mee willen spelen”, aldus Van Eerd, die door de donderdag overleden ’Koning van de Klucht’ John Lanting als zijn opvolger werd gezien. „Uiteraard wordt iedereen zorgvuldig en professioneel voorbereid en ingewerkt. We beloven dat het een bijzondere ervaring wordt.”

Kunst & Kitsch, dat komend seizoen in de theaters te zien is, vertelt over een toergids (Snoijink) die rondleidingen geeft in een saai landhuis. Als zij zich met haar ongebreidelde fantasie steeds meer vrijheden permitteert, ontdekt zij dat haar toehoorders in toenemende mate enthousiast worden. Haar baas (De Kuyper) wordt hiervan op de hoogte gebracht en gaat poolshoogte nemen.

Amateurspelers die interesse hebben, kunnen zich melden tot en met 22 augustus.