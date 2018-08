Gijs Staverman onder indruk van kleintje

„Welkom in de wereld, Lenny Isaiah”, schrijft hij bij een foto van zichzelf met het baby’tje op de arm. En hoewel velen hem spontaan feliciteren met zijn zoontje en vragen of hij vader is geworden, blijkt dit zijn van de week geboren neefje Lenny te zijn. De fans die wél naar zijn radioshow Gijs 2.0 op Radio 2 luisteren, wisten dit doordat Staverman dit in zijn show van vrijdag aankondigde.

Na het nummer This Love van Maroon 5, ging de dj meteen door: „This Love is ook mijn neefje, eh, ik krijg net een foto binnen van mijn neefje Lenny, die is van de week geboren. Ik heb er al een plaat voor gedraaid van Lenny Kravitz.” De dj wil de luisteraars er niet teveel mee lastigvallen, ’maar ik ga het wel elke dag even noemen’. „Het is zo’n schattige foto.”

„Mooi”, vindt een fan, die kippenvel kreeg van zijn woorden. „Je kon de emotie in je stem horen toen je ’t op de radio vertelde.” Een ander maakt eruit op dat het bij Gijs zelf mogelijk ook iets heeft losgemaakt. „Volgens mij kriebelt er iets bij je Gijs.” Maar het is niet voor niets dat fans die dachten dat Gijs een zoontje had gekregen, daarover zeer verrast waren; de 52-jarige dj liet twee jaar geleden weten dat hij er niet rouwig om was dat hij nooit een gezin heeft kunnen stichten.

De vrijgezel vond een jaar na die woorden wel eindelijk de vrouw van zijn dromen. En ook ’tante Cher’ deelt graag een foto van hun gezamenlijke neefje.

