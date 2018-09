Nick Jonas en Priyanka Chopra bevestigen verloving

„Mijn toekomstige mevrouw Jonas”, schrijft Nick op zijn account, terwijl Priyanka dat bevestigt door bij eenzelfde foto van hen samen - met een duidelijke verlovingsring om haar ringvinger - te schrijven dat ze van hem is. „Met heel mijn hart en ziel.”

In een volgende post bedankt ze voor alle gelukswensen die ze mochten ontvangen. Op de foto is te zien hoe de twee bij het huis van Priynaka in Mumbai in traditionele kleding een zogeheten roka-ceremonie hebben ondergaan, waarbij de verloving officieel bij vrienden en familie wordt bekendgemaakt. Nicks ouders zijn hiervoor speciaal afgereisd naar de Indiase stad. „De enige manier waarop we dit kunnen doen... met God en familie”, stelt Priyanka.

Bronnen uit hun kring beweerden een paar weken geleden al dat de zanger en de actrice verloofd zijn. Hij zou haar op 18 juli, haar 36e verjaardag, ten huwelijk hebben gevraagd, met een ring van Tiffany’s, met een waarde tussen de 110.000 en 150.000 dollar. De 25-jarige Nick is er snel bij: al kennen de twee elkaar al minstens een jaar, ze daten pas vanaf mei dit jaar.