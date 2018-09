Carl Gustaf brengt bezoek aan Koningsrally

De Koningsrally begint in de ochtend in het stadje Borgholm. Daar moeten de deelnemers de eerste proef afwerken. Daarna zijn er verspreid over Öland nog enkele andere plekken waar de rijders een proef moeten afleggen.

De Koningsrally is een speciaal evenement voor mensen die in de jaren negentig meehielpen met het inzamelen van geld voor een cadeau voor de vijftigste verjaardag van Carl Gustaf. De vorst, zelf erg geïnteresseerd in autosport, kreeg in 1997 een Volvo PV 60 uit 1946. Als dank voor hun bijdrage kregen de donateurs een startbewijs voor het jaarlijkse rallysportevenement.