’Ben Affleck op date met Playboy-stoeipoes’

Ben en Lindsay zijn al een tijdje niet meer samen gespot, schrijft PageSix. Volgens bronnen van de entertainmentsite zou ze in Los Angeles zijn voor haar werk, wat het nog vreemder maakt dat ze niet meer samen met Ben is verschenen in de Californische stad.

Een bron vertelt aan PageSix: „Als je vriend samen met een Playboy-model in het openbaar gezien wordt tijdens een etentje, dan zou ik zeggen dat Ben en Lindsay al een tijdje uit elkaar zijn.”

De avond voor het bewuste etentje in het chique restaurant Nobu, vierde Ben zijn verjaardag met zijn drie kinderen die hij met Jennifer Garner heeft. Lindsay was wederom in geen velden of wegen te bekennen.