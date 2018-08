Lowlands: snoeiharde hiphop en slome slaapkamermuziek

Gogol Bordello was de band die al vroeg de lont in het kruitvat stak. Diens frontman, Eugene Hütz, is de perfecte aanvoerder voor een uur gypsypunk. Een poseur pur sang, die met handen en voeten de meute meekrijgt in de Bravo. Fles rode wijn in de ene hand, microfoon in de andere en verder niets dan vrolijkheid met een fraaie hoofdrol voor de viool op het podium. Het allegaartje aan stijlen heeft uiteindelijk één gemene deler: het is allemaal even aanstekelijk. Iets waar Lowlands ook nu graag gehoor aan geeft.

Dan is de sfeer even later wel anders bij Rhye in de Heineken-tent. De zwoele slaapkamer-R&B is fijn voor de romantici te Lowlands, er werd wat afgeknuffeld. Het is vooral nog heel erg vroeg voor dit soort trage luistermuziek.

Het verrassend op het grote Alpha-podium geplaatste Bonobo doet het beter in de aanloop naar het feest dat deze tweede dag te Biddinghuizen moet worden. De Britse producer rijgt jazz en house aan elkaar, voorzien van de nodige luchtige tropische toeters en bellen. Tikje loungy aanvankelijk, maar live deint Bonobo - mét band en zangeres - behoorlijk, waarmee de ereplek op Lowlands ’mainstage’ even behoorlijk is waargemaakt.

Hierna is het eindelijk weer tijd voor hiphop, een genre dat vrijdag grootdeels domineerde. In de Bravo treedt de uit Engeland afkomstige Stormzy aan. Ook aan de overkant van het Kanaal is het rapvirus uitgebroken, gezien zijn snel stijgende status daar. Op Lowlands blijkt dat je uitstekend kunt bouncen op zijn soms smerig agressieve beats en rijmpjes. Leuk dat hij ook Ed Sheeran’s Shape of you van stal haalde, maar nodig is zo’n stunt niet eens meer.

Aan De Staat was vervolgens de eer deze op- en neer golvende dag waardig af te sluiten en de avond te openen. Iets wat wel aan de Nijmeegse festivalveteranen besteed is. Vlammende artrock, strakke flirts met dance en een goedverzorgde setopbouw zorgen terecht voor een grote toeloop bij de Alpha. Terwijl de band toch deels overlapt met het retro-discofeest van Nile Rodgers & Chic. Nederland doet serieus mee te Biddinghuizen.

Later meer Lowlands. De Telegraaf doet het hele weekeinde verslag.

