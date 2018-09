Ook Zweedse koning treurt om overlijden Kofi Annan

„Het is met grote droefheid dat de koninklijke familie en ik het bericht hebben ontvangen van het overlijden van Kofi Annan. Hij was een warm en luisterend persoon die werd gekenmerkt door diepe wijsheid. Door de jaren heen hebben mijn hele gezin en ik een persoonlijke vriendschapsrelatie ontwikkeld met Kofi Annan en zijn vrouw Nane. Onze warmste gedachten gaan nu naar Nane Annan en haar familie”, aldus de reactie van de Zweedse koning.

„We hebben in een tijdperk geleefd waarin reuzen tussen ons hebben gewandeld. Kofi Annan was één van hen. Een man wiens hart en ziel bijna alle andere menselijke wezens hebben overschaduwd”, schreef prinses Haya in een lang eerbetoon op Instagram. „Je bent als de zon, een vlam die nooit uit zal gaan. En het zal het pad verlichten voor een ieder van ons die belooft jouw werk voort te zetten.”

Prins Ali al Hoessein, de broer van Haya en halfbroer van koning Abdullah, liet via Twitter weten dat het ’een enorme eer was Annan te kennen. Niet alleen als een groot staatsman, maar ook als een mentor en vriend’.

