Temptation-Fabiola haalt uit naar Niels

Op Instagram schrijft Fabiola naast een foto: „Temptation Island VIPS is eindelijk over zal Niels zeggen, haha. Wat een avontuur! Ik had het nooit willen missen. Ik heb leuke dingen meegemaakt, maar ook dingen geleerd. Dat je niet zomaar mensen kunt vertrouwen en eerst beter iemand moet leren kennen voordat je 'ja' zegt op iets.”

Ze vervolgt: „Ik heb geen spijt van mijn deelname aan Temptation Island VIPS. Ik heb leuke mensen ontmoet een hart van goud. Leer van het verleden, leef in het heden en bereid je voor op de toekomst."

Toch gaat ze niet bij de pakken neerzitten. „Ik ben klaar voor het volgende hoofdstuk in mijn leven. Er komen mooie dingen aan", aldus Fabiola.