Zeker 14 gewonden na instorten tent bij concert Backstreet Boys

Backstreet Boys bij een eerder concert. Ⓒ Hollandse Hoogte

Oklahoma - Zeker veertien personen zijn gewond geraakt nadat er bij een concert van de Backstreet Boys in Oklahoma een tent instortte. Volgens een woordvoerder van de locatie waar het concert zou plaatsvinden werden twee personen opgenomen in het ziekenhuis. Een van hen is inmiddels weer ontslagen.