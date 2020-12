Bij Mylo Freeman gaan schoonheid en emancipatie hand in hand

Mylo Freeman denkt nu alweer na over een boek over vrouwen en hun sieraden. Ⓒ Foto Amaury Miller

In haar nieuwste boek Over dames en tassen tekende Mylo Freeman vijftig inspirerende vrouwen met hun handtassen. Van Josephine Baker en Marie Antoinette tot koningin Máxima en Coco Chanel. Daaruit blijkt dat dit functionele sieraad niet alleen vaak iets zegt over de eigenaresse, maar soms zelfs een waar statement is.