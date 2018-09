Rapper 2 Chainz nu toch getrouwd

2 Chainz trouwde met Kesha Ward. Met haar is hij al twaalf jaar samen en het stel heeft drie kinderen, dochters Heaven en Harmony en zoon Halo. Ze gaven elkaar het jawoord in de bekende villa in Miami waar ooit modeontwerper Gianni Versace woonde. De gang naar het altaar werd muzikaal begeleid door John Legends All of Me. Bekende sterren als Kanye West, Kim Kardashian, Lil Wayne, Alicia Keys en Gucci Mane mochten het romantische moment bijwonen.

Voor de gelegenheid waren ze spectaculair gekleed, zoals 2 Chainz laat zien in een filmpje op Instagram. Een witte tijger zorgde voor nog meer spektakel.Voor de avond verkleedde het gezin zich nogmaals; de rapper in goud en vrouw en kinderen in feestelijk rood.

De rapper vroeg Kesha afgelopen mei ten huwelijk op de rode loper van het Met Gala in New York. De geschokte Ward zei volmondig ja. Maar dat deed ze al eens in eerder. In 2013 vroeg 2 Chainz haar ook al ten huwelijk tijdens de uitreiking van de Black Entertainment Television (BET) Awards. Toen kwam het echter nooit van een bruiloft.