Geen N.E.R.D. mét Nile Rodgers op Lowlands

Eerst het goede nieuws maar: Good Times was het laatste nummer dat Nile Rodgers en Chic speelden en precies dat was wat de succesgitarist en -producer en zijn band Lowlands zaterdagavond gaven. Maar om nou te zeggen dat ze dat deden met een heel goed concert? Nee. Vooral in het midden zakte het energieniveau flink. Gelukkig bleek Rodgers daarna nog voldoende hits op de plank te hebben liggen om het publiek steeds weer op te zwepen. Vooral Let’s Dance, dat Rodgers voor David Bowie produceerde, sloeg in als een bom.

Éen van de hoogtepunten was het moment waarop Rodgers zijn meest recente klapper Get Lucky aankondigde. De grootmeester van de disco begon het verhaal met de mededeling dat bij hem kanker was geconstateerd en dat hij daar tegen wilde vechten, toen hij juist op dat moment werd hij gebeld door twee Franse jongens, oftewel Daft Punk. De rest is geschiedenis: het Franse duo en de New Yorker kregen ook Pharell Williams zo ver mee te werken, wat uitgroeide tot de wereldwijde hit Get Lucky. Aangezien Pharell Williams vanwege zijn optreden met N.E.R.D ook op Lowlands was, was er hoop dat hij een nummertje mee zou doen bij Rodgers, maar helaas…

Camping-dj

Het mindere nieuws is dat ook N.E.R.D later Get lucky speelde, maar hier juist weer geen spoor van Rodgers. Toch balen, te weten dat de meester waarschijnlijk een paar honderd meter verderop een biertje drinkt, terwijl bij de Alpha zijn gitaarpartij uit de speaker schalt. Anders dan Rodgers speelde N.E.R.D. het nodige minder bekend, of ronduit obscuur werk, waardoor het optreden enige tijd aanvoelde als een uit de hand gelopen set van een camping-dj. Pas tegen het einde, toen de band besloot de eigen hits te spelen, ging het echt los. Met name She likes to move en Rockstar gingen er ouderwets goed in.

Hoewel de naam N.E.R.D. prachtig staat op je affiche, stelden Pharrell cs. alles bij elkaar toch enigszins teleur. De ondermaatse afstelling van het geluid droeg daar in behoorlijke mate aan bij. Pas bij Lemon, de plaat die ze kort geleden met Rihanna maakten, leken alle knoppen goed afgesteld en om dat te vieren speelden ze deze plaat meteen maar nog een keer als toegift. De Alpha heeft op zaterdag betere afsluiters gekend.

Over de top

Zo kwam een eind aan een enerverend dagje te Biddinghuizen gisteren. Eén waarop artiesten in alle soorten en maten voorbij trokken. Van springerige gypsypunkfeestjes tot zwoele slaapkamer-R&B en snoeiharde rock ’s middags, naar onder meer de kunsten van de Britse singer-songwriter James Hold back the river Bay. In de Alpha waande die zich zaterdag simply the best. Aan de inzet van de Brit lag het niet, maar het blijft een wat braaf repertoire waarmee hij tot nu toe naar buiten treedt. Bay hééft wat, maar wát is een vraag die de toekomst moet beantwoorden. Op Lowlands had hij dat in elk geval nog niet. En Tina Turner, moest dat nou in die ’toegift’? En dan ook nog de lange uitvoering van The best: even gedurfd als zwaar over de top.

Ondertussen ging het dak er wél helemaal af bij het bescheiden Lima-podium. Daar verzorgde het zevenkoppige Spaanse Txarango een uur vol zonnige feestmuziek. De rauwe energie van dit soort warmbloedige groepen blijkt keer op keer een enorme hit onder Nederlandse festivalgangers. Ex-The Rascals-frontman Miles Kane zorgde daarna in de Heineken-tent voor Lowlands’ dagelijks aanbevolen hoeveelheid Britrock.

Smartlappenkaraoke

Vandaag de laatste dag van deze 26e editie van de driedaagse te Biddinghuizen. Lowlands werkt toe naar de absolute headliner van dit jaar, Kendrick Lamar vanavond. Voor die tijd zijn er onder meer ook optredens van Dua Lipa, Tom Odell en veterane Patti Smith. De goede traditie om vooral ook even heel hard samen te zingen is dit jaar in het vormpje Smartlappenkaraoke gegoten, daar begint het gedruis om 13.30u mee.

